Эксперты назвали последствия пандемии в сфере образования

Президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон сообщил, что дистанционное образование по-разному воспринимается в школах и вузах.

«В школах недовольство есть и у родителей, и у учителей, и у детей. Все недовольны, поэтому все вернется в старый режим. Произойдет небольшой прогресс с внедрением сетевых методик, но учебный процесс вернется в оффлайн», — отметил социолог.

Однако, по его словам, в вузах ситуация отличается, поскольку многие студенты позитивно восприняли изменения. Поэтому в сфере высшего образования период самоизоляции может оставить «больший след», пишут «Известия».