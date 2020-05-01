Испуганный пензенец установил приложение на смартфон и потерял более 600 тысяч

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он сказал, что в личном кабинете собеседника происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить списание средств, лжесотрудник порекомендовал мужчине установить приложение на телефон, которое якобы поможет в этом. Испуганный пензенец воспользовался советом и установил программу, а затем сообщил незнакомцу свой идентификатор пользователя. После этого горожанин получил SMS-сообщение о списании с его счетов более 460 тыс. рублей и около 2 тыс. долларов США (около 142 тысяч рублей, согласно текущему курсу).

«По факту кражи денежных средств проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

В управлении подчеркнули, что данные приложения созданы для удаленного доступа к устройствам и получения информации в них. Жителям рекомендуют прекращать общение с незнакомцами до того, как те успеют втянуть их в разговор и обмануть. Настоящие сотрудники банка связываются со своими клиентами другими способами.