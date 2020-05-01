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28.05.2020г.
Пензенцам рассказали, почему организму необходим йод

Пензенцам рассказали, почему организму необходим йод

Чт, 28.05.20 10:16
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Йод – один из важнейших микроэлементов в нашем организме, который поддерживает нормальную деятельность гормонов щитовидной железы. Йод оказывает благотворное влияние на работу головного мозга, на иммунный статус организма. Подробнее об этом рассказала врач по медицинской профилактике Лариса Комлева.

При дефиците йода развивается целый комплекс нарушений, которые затрагивают все системы и органы человека. Кожа становится сухой, теряет эластичность, появляется восковой оттенок. Из–за нарушения обмена веществ появляется лишний вес. Нарушается работа кишечника, возникают запоры. Страдает сердечно-сосудистая система, возникают аритмии. Снижается концентрация внимания, нарушается память, появляются усталость и слабость, может развиться депрессия. Недостаток йода может стать причиной эндемического зоба, увеличения щитовидной железы.

Признаки дефицита йода у детей протекают в скрытой форме: частые простудные заболевания, снижение аппетита, быстрая утомляемость от физических нагрузок, снижение успеваемости в школе. При развитии тяжелого гипотиреоза ребенок начинает отставать в умственном и психическом развитии.

Организм человека не способен синтезировать йод, поэтому получает его только в готовом виде. Получить йод можно пребыванием возле моря, с помощью медицинских препаратов, а также из продуктов питания – источников данного элемента.

Для нормальной деятельности организма важно соблюдать концентрацию йода, поскольку как его дефицит, так и избыток могут быть очень опасны. С профилактической целью достаточно соблюдать правильный рацион питания, прием медицинских препаратов возможен только по назначению врача при наличии показаний.

Поэтому в рацион следует обязательно добавлять продукты, содержащие йод. Наиболее насыщены йодом морепродукты – морская капуста, кальмар, креветки, икра, хек, минтай, треска, печень трески. В меньшем количестве йод содержится в молоке, говядине, грибах, злаках, а также в овощах – шпинат, щавель, зеленый лук, баклажаны, свекла, помидоры, редис, чеснок, картофель, в ягодах и фруктах – бананы, апельсины, лимоны, дыня, хурма.

Когда впервые выявили дефицит йода у людей как причину отставания в умственном развитии, то по всему миру стали производить йодированную соль. Она быстро восполняет недостаток йода, но при этом ее количество во всех блюдах в сутки не должно превышать 5 граммов (1 чайная ложка).

При хранении обогащенной соли важно помнить, что йод имеет свойство быстро теряться при неплотно закрытой упаковке. После вскрытия пачка йодированной соли не должна храниться дольше 3–4 месяцев. При приготовлении пищи добавлять соль рекомендуется после окончания термической обработки продуктов либо в уже готовое блюдо, поскольку высокие температуры разрушают йод.

Другие методы восполнения дефицита йода (таблетки и капли, содержащие йод, йодная сетка) могут легко привести к его повышенной концентрации в организме. Делать этого нельзя: переизбыток йода опаснее, чем его недостаток. Передозировка этого микроэлемента может привести к хроническому воспалению в щитовидной железе и ее гиперфункции (когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов).

Если появляются симптомы, связанные с дефицитом йода, следует обратиться к врачу для проведения дополнительных обследований и назначения лекарственных препаратов, содержащих йод.

Источник фотографии: фото предоставлено медучреждением, скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-1238248/
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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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