Регбисты пензенского «Локомотива» сдали тест на Covid-19

Врач команды Денис Храмов рассказал, что благодаря данные исследования покажут, болеет ли кто-то из состава клуба коронавирусом. Он отметил, что 60% заболевших не ощущают никаких симптомов болезни. Помочь узнать о наличии болезни поможет и анализ крови.

Нападающий первой линии Сергей Секисов подчеркнул, что воспринимает эти процедуры как очень важные, так как после получения отрицательных результатов тестов команда сможет приступить к полноценным тренировкам.

Ранее генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов прокомментировал новость о страте регбийного сезона с 19 июня. Он отметил, что это является поводом для оптимизма, однако, по его словам, на ситуацию в целом будет влиять положение дел с распространением коронавируса, отмечается на сайте регбийного клуба.