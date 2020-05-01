Пензенцев шокировало поведение автолюбителя на Южной поляне. ВИДЕО

Пензенец рассказал в Сети об опасном маневре водителя на Южной поляне. Он опубликовал в группе во «ВКонтакте» видеозапись с камеры регистратора.

Ролик появился в сообществе 26 мая в 9:33. Судя по кадрам, Lada Granta выехала на встречную полосу на улице Калинина и продолжила движение до перекрестка. После легковушка, минуя запрещающий сигнал светофора, повернула налево.

«Как думаете, вирус поразил только зрение или мозг целиком?» - написал автор поста.

Пользователи в комментариях пошутили, что водитель «перепутал страну, подумал, что он англичанин». Некоторые предположили, что «автолюбитель пьян».

«Да ладно, человек просто спит. Зря сел за руль», - попытался оправдать водителя Макс.

«Вижу таких регулярно на улице Гоголя на одностороннем движении», - рассказал Алексей.

«Таких полно, к сожалению», - считает Кристина.

«Интересно, а при езде по встречке автоматически разрешается движение на «красный»?» - пошутил Борис.

Подписчики сообщества посоветовали автору поста отправить эту запись в управление ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, за езду по встречке водителям может грозить штраф до 5000 рублей или лишение прав до полугода. За проезд на «красный» предусмотрено аналогичное наказание.