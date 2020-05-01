На дороге по ул. Володарского легковушка угодила в открытый люк

Очевидцы сделали фото инцидента 27 мая около 16:30. Судя по кадрам, отечественная Lada Granta угодила колесом в открытый люк прямо на дороге. Автор поста уточнил, что это случилось на ул. Володарского.

В комментариях мнения подписчиков разделились: одни отметили, что виновных нужно наказать и обратиться в суд, другие удивились невнимательности водителя, который не заметил опасности.

Официальной информации о случившемся нет.

К сожалению, пензенцы нередко жалуются на открытые люки. Не так давно информагенство писало о небезопасных колодцах около школ города. В таких случаях жителям рекомендуют обращаться в мэрию, а также не забывать о правилах безопасности. При нахождении рядом с открытым люком нужно проявлять осторожность, так как отсутствие бдительности может привести к печальным последствиям.