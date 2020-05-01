В Пензенской области замедлились темпы распространения Covid-19

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировали динамику распространения инфекции в Пензенской области.

В центре отметили, что в регионе последние две недели количество новых случаев коронавируса держится на уровне 6%, 26 дней оно не превышало 10%.

«Это соответствует двукратному росту числа инфицированных раз в 11-13 дней, что существенно дольше, чем в начале мая, когда число пациентов с COVID-19 удваивалось раз в семь дней. Самоизоляция и социальное разобщение позволяет сдерживать распространение эпидемии», - пояснил представитель ИЦК Николай Евдокимов.

Однако пензенцев призывают продолжать соблюдать социальную дистанцию. Ограничительные меры в регионах будут снимать с большой осторожностью.

Напомним, по состоянию на 28 мая в Пензенской области за сутки зафиксировали 86 случаев заболевания коронавирусом, за все время наблюдений 2066 человек подхватили вирус.