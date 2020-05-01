Минлесхоз: Свалки в Терновке неблагоприятно влияют на экологию

Сотрудники регионального минлесхоза оценили состояние окружающей среды Первомайского района Пензы.
Во время рейда специалисты обнаружили пять свалок. Мусор находился в водоохранной зоне реки Ардым в микрорайоне Терновка. Кто свалил отходы, неизвестно.
«Указанная свалка неблагоприятно отражается на экологической обстановке города», - отметили в пресс-службе министерства.
Информацию о свалках направили в администрацию района города и управление ЖКХ.
Отмечено, что работа по выявлению и ликвидации несанкционированных навалов мусора активизирована по поручению губернатора Пензенской области.