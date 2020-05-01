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28.05.2020г.
В районе «Пенза-3» пересмотрят систему водоотведения

В районе «Пенза-3» пересмотрят систему водоотведения

Чт, 28.05.20 11:15
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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин провел прием горожан. Из-за непростой эпидобстановки с заявителями он общался по телефону.

Одно из обращений было от жительницы многоквартирного дома, расположенного на улице Локомотивная. Женщина пожаловалась на подтопление придомовой территории и сильный шум от дороги.

Андрей Лузгин поручил ответственным лицам пересмотреть организацию системы водоотведения в данном месте.

«Кроме того, мэр поручил оценить возможность установки шумоизоляционного ограждения», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_rassmotrel_obrashcheniya_grazhdan_v_udalyennom_rezhime/, скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.1845316,45.031508,3a,75y,140.53h,93.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAykvN7WOLYJ3jNWi6CJOpQ!2e0!7i13312!8i6656
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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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