В районе «Пенза-3» пересмотрят систему водоотведения

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин провел прием горожан. Из-за непростой эпидобстановки с заявителями он общался по телефону.
Одно из обращений было от жительницы многоквартирного дома, расположенного на улице Локомотивная. Женщина пожаловалась на подтопление придомовой территории и сильный шум от дороги.
Андрей Лузгин поручил ответственным лицам пересмотреть организацию системы водоотведения в данном месте.
«Кроме того, мэр поручил оценить возможность установки шумоизоляционного ограждения», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.