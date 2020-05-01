В Терновке убрали ларек с фруктами и овощами

В микрорайоне Терновка в Пензе демонтировали торговый павильон, на размещение которого истек договор.

Как сообщает пресс-служба мэрии, торговая точка, в которой продавали фрукты, овощи и бахчевые культуры, находилась на ул. Терновского около дома №160.

Уточняется, что, по условиям договора, 31 октября прошлого года предприниматель должен был демонтировать павильон и восстановить нарушенное благоустройство территории, на которой он находился. Однако это не было сделано своевременно, поэтому торговую точку убрали силами муниципалитета.