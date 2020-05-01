Вирусологи выяснили, как можно полностью победить Covid-19

Специалисты из Нью-Йорка нашли у перенесших Covid-19 антитела, которые могут защищать от повторного заражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал bioRxiv . Это доказывает, что мир способен создать эффективные вакцины для победы над коронавирусом.

В исследовании участвовали 149 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Эти люди сдали плазму крови с антителами, которые вырабатывают их иммунные В-клетки. Ее смешали с псевдовирусом 2019-nCoV — обезвреженным вирусом, где РНК заменили на нуклеиновые кислоты владельца. Специалисты проверили, как получившаяся смесь может заражать человеческие клетки.

У 33% участников эксперимента нейтрализующая способность плазмы оказалась ниже определяемых уровней. То есть организм этих людей, скорее всего, поборол вирус еще на первом этапе иммунного ответа.

Специалисты определили 40 антител, которые хорошо нейтрализуют вирус. Ученые сосредоточились на трех. Их клонировали и в будущем будут использовать.