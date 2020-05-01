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28.05.2020г.
Вирусологи выяснили, как можно полностью победить Covid-19

Вирусологи выяснили, как можно полностью победить Covid-19

Чт, 28.05.20 11:32
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Специалисты из Нью-Йорка нашли у перенесших Covid-19 антитела, которые могут защищать от повторного заражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал bioRxiv. Это доказывает, что мир способен создать эффективные вакцины для победы над коронавирусом.

В исследовании участвовали 149 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Эти люди сдали плазму крови с антителами, которые вырабатывают их иммунные В-клетки. Ее смешали с псевдовирусом 2019-nCoV — обезвреженным вирусом, где РНК заменили на нуклеиновые кислоты владельца. Специалисты проверили, как получившаяся смесь может заражать человеческие клетки.

У 33% участников эксперимента нейтрализующая способность плазмы оказалась ниже определяемых уровней. То есть организм этих людей, скорее всего, поборол вирус еще на первом этапе иммунного ответа.

Специалисты определили 40 антител, которые хорошо нейтрализуют вирус. Ученые сосредоточились на трех. Их клонировали и в будущем будут использовать.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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