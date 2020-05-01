Covid-19. Как поддерживают пензенских бизнесменов в условиях ограничений

Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о том, как во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оказывается поддержка малому и среднему бизнесу.

Он пояснил, что Фонд поддержки предпринимательства с самого начала был выбран единой базой для оказания антикризисной помощи, прежде всего, консультативной, для бизнесменов.

«С конца марта, когда эпидемия началась и бизнес встал перед многими проблемами, о которых до этого, в принципе, никто не задумывался, мы у себя сконцентрировали все сервисы, все услуги, связанные с антикризисной поддержкой, антикризисными консультациями. С конца марта сразу же запустили горячую телефонную линию, на которой специалисты подробно разъясняют все меры поддержки, которые сейчас принимаются», — отметил герой программы.

Сергей Матюкин добавил, что как на федеральном, так и на региональном уровне эти меры в настоящее время инициируются целыми пакетами каждую неделю.

«Соответственно, предприниматели могут к нам обратиться, мы даем все разъяснения детальные по всем мерам господдержки, рассказываем, как эти меры получить с одной стороны, а с другой стороны, очень часто предприниматели к нам обращаются со своими жизненными ситуациями. То есть: «Вчера у меня был успешный бизнес, работал на Пензу, на многие регионы, с конца марта отгрузки приостановились, что мне делать?» И в этом случае мы, вникая в конкретную ситуацию предпринимателя, по сути дела, выстраиваем для него набор потенциальных решений. Что-то в рамках антикризисных мер, что-то в рамках общих мер поддержки многообразных, которые у нас есть для бизнеса: финансовая поддержка, имущественная поддержка. Даже блок психологических консультаций тоже является нашей задачей, потому что предприниматели впервые столкнулись с теми проблемами, о которых до этого вообще даже не задумывались», — рассказал он.

Посмотреть полную видеоверсию программы можно ЗДЕСЬ.