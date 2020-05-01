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28.05.2020г.
Covid-19. Как поддерживают пензенских бизнесменов в условиях ограничений

Covid-19. Как поддерживают пензенских бизнесменов в условиях ограничений

Чт, 28.05.20 11:47
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Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о том, как во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оказывается поддержка малому и среднему бизнесу.

Он пояснил, что Фонд поддержки предпринимательства с самого начала был выбран единой базой для оказания антикризисной помощи, прежде всего, консультативной, для бизнесменов.

«С конца марта, когда эпидемия началась и бизнес встал перед многими проблемами, о которых до этого, в принципе, никто не задумывался, мы у себя сконцентрировали все сервисы, все услуги, связанные с антикризисной поддержкой, антикризисными консультациями. С конца марта сразу же запустили горячую телефонную линию, на которой специалисты подробно разъясняют все меры поддержки, которые сейчас принимаются», — отметил герой программы.

Сергей Матюкин добавил, что как на федеральном, так и на региональном уровне эти меры в настоящее время инициируются целыми пакетами каждую неделю.

«Соответственно, предприниматели могут к нам обратиться, мы даем все разъяснения детальные по всем мерам господдержки, рассказываем, как эти меры получить с одной стороны, а с другой стороны, очень часто предприниматели к нам обращаются со своими жизненными ситуациями. То есть: «Вчера у меня был успешный бизнес, работал на Пензу, на многие регионы, с конца марта отгрузки приостановились, что мне делать?» И в этом случае мы, вникая в конкретную ситуацию предпринимателя, по сути дела, выстраиваем для него набор потенциальных решений. Что-то в рамках антикризисных мер, что-то в рамках общих мер поддержки многообразных, которые у нас есть для бизнеса: финансовая поддержка, имущественная поддержка. Даже блок психологических консультаций тоже является нашей задачей, потому что предприниматели впервые столкнулись с теми проблемами, о которых до этого вообще даже не задумывались», — рассказал он.

Посмотреть полную видеоверсию программы можно  ЗДЕСЬ.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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