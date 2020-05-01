Известны районы Пензенской области, где нашли новые случаи коронавируса

На сайте правительства Пензенской области 28 мая появилась информация о географии распространения коронавируса за последние сутки.
Всего официально подтвердился диагноз у 86 жителей региона. Из них больше всего пациентов живут в Пензе – 34 человека. Остальная география распространения за сутки выглядит так:
- Земетчинский район – 13;
- Нижнеломовский район – 7;
- Пензенский район – 5;
- Спасский район – 5;
- Белинский район – 4;
- Башмаковский район – 3;
- Пачелмский район – 3;
- Тамалинский район – 2;
- Шемышейский район – 2;
- Мокшанский район – 2;
- Бессоновский район – 2;
- Заречный – 1;
- Колышлейский район – 1;
- Вадинский район – 1;
- Каменский район – 1.
Среди новых пациентов детей нет, возраст заразившихся - от 27 до 83 лет.
По состоянию на 28 мая, в области насчитывается 2066 заражений Covid-19, из этих случаев 1581 человек вылечились, 17 скончались.