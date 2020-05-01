Известны районы Пензенской области, где нашли новые случаи коронавируса

На сайте правительства Пензенской области 28 мая появилась информация о географии распространения коронавируса за последние сутки.

Всего официально подтвердился диагноз у 86 жителей региона. Из них больше всего пациентов живут в Пензе – 34 человека. Остальная география распространения за сутки выглядит так:

- Земетчинский район – 13;

- Нижнеломовский район – 7;

- Пензенский район – 5;

- Спасский район – 5;

- Белинский район – 4;

- Башмаковский район – 3;

- Пачелмский район – 3;

- Тамалинский район – 2;

- Шемышейский район – 2;

- Мокшанский район – 2;

- Бессоновский район – 2;

- Заречный – 1;

- Колышлейский район – 1;

- Вадинский район – 1;

- Каменский район – 1.

Среди новых пациентов детей нет, возраст заразившихся - от 27 до 83 лет.

По состоянию на 28 мая, в области насчитывается 2066 заражений Covid-19, из этих случаев 1581 человек вылечились, 17 скончались.