Замруководителя областного СКР ответит на вопросы пензенцев в WhatsApp

Позвонить ему жители могут с 16 до 17 часов по телефону: 89374178885 в режиме видеозвонка на WhatsApp (6+).

«Гражданин, желающий обратиться по прямой телефонной линии к Владимиру Архангельскому, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего его соединят с замруководителя», - пишет пресс-служба СУ СКР.