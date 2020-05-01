Уличная кошка подбросила пензенским волонтерам «подарок»

Об этом они написали в группе соцсети «ВКонтакте».

«Вы можете смеяться и не верить, но знаете, когда у нас рожают животные? Именно по вторникам в день стерилизаций. Это, видимо, эдакий протест против правил. Вчера была запланирована операция кошки Дью, ее унесли готовить, и уже перед тем, как сделать наркоз, обнаружили, что животное начинает рожать. Полгода мы держались без малышни в наших стенах, а тут сюрпризы за сюрпризами. Проблема в том, что Дью болела и мы лечили ее антибиотиками. Поэтому опасаемся за состояние котят, хотя пока ничего не обнаружили. Но время покажет», - рассказали волонтеры.

Теперь работникам фонда придется ухаживать за малышами и их мамой, а посте искать им любящих хозяев. Узнать о том, как помочь им, можно здесь.