Пензенские бизнесмены стали чаще интересоваться Китаем

Пензенские предприниматели все чаще интересуются сбытом своей продукции в Китай. Об этом в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщил руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

«Сейчас очень много обращений по поводу того, как начать работать с рынками за пределами нашей страны, в частности, в последнее время очень много консультаций на тему того, как зайти со своей продукцией в Китай, какие есть ограничения, какие возможности, какая господдержка», — рассказал он.

По его словам, около 40% обращений предпринимателей в фонд сейчас касается разъяснений по антикризисным пакетам поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, действующих из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Часть вопросов связана с решением конкретных проблемных ситуаций для предпринимателей. Тем не менее, многие вопросы, особенно в последние две недели, связаны с поддержкой восстановления, возобновления деятельности, а может быть, еще и развития этой деятельности», — отметил герой программы.

По словам Сергея Матюкина, сейчас особенно актуальна тема экспорта, также в текущих условиях стали интересны условия, на которых пензенская продукция предлагается потенциальным зарубежным потребителям.

«Наш Центр поддержки экспорта входит в группу центров с высокой эффективностью. По Приволжскому федеральному округу мы на первом месте по темпам роста экспорта во многих товарных направлениях и в направлениях услуг. Радует, что при поддержке центра многие предприниматели впервые выходят на экспорт. Только по итогам 2019 года больше 30 предприятий впервые осуществили экспортные поставки, воспользовавшись услугами и мерами поддержки со стороны Центра поддержки экспорта», — подчеркнул он.

Полный выпуск программы с Сергеем Матюкиным можно посмотреть, перейдя по ссылке.