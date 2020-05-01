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28.05.2020г.
Пензенские бизнесмены стали чаще интересоваться Китаем

Пензенские бизнесмены стали чаще интересоваться Китаем

Чт, 28.05.20 12:09
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Пензенские предприниматели все чаще интересуются сбытом своей продукции в Китай. Об этом в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщил руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

«Сейчас очень много обращений по поводу того, как начать работать с рынками за пределами нашей страны, в частности, в последнее время очень много консультаций на тему того, как зайти со своей продукцией в Китай, какие есть ограничения, какие возможности, какая господдержка», — рассказал он.

По его словам, около 40% обращений предпринимателей в фонд сейчас касается разъяснений по антикризисным пакетам поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, действующих из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Часть вопросов связана с решением конкретных проблемных ситуаций для предпринимателей. Тем не менее, многие вопросы, особенно в последние две недели, связаны с поддержкой восстановления, возобновления деятельности, а может быть, еще и развития этой деятельности», — отметил герой программы.

По словам Сергея Матюкина, сейчас особенно актуальна тема экспорта, также в текущих условиях стали интересны условия, на которых пензенская продукция предлагается потенциальным зарубежным потребителям.

«Наш Центр поддержки экспорта входит в группу центров с высокой эффективностью. По Приволжскому федеральному округу мы на первом месте по темпам роста экспорта во многих товарных направлениях и в направлениях услуг. Радует, что при поддержке центра многие предприниматели впервые выходят на экспорт. Только по итогам 2019 года больше 30 предприятий впервые осуществили экспортные поставки, воспользовавшись услугами и мерами поддержки со стороны Центра поддержки экспорта», — подчеркнул он.

Полный выпуск программы с Сергеем Матюкиным можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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