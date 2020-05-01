Благодаря коронавирусу пензенский бизнес смог освоить новые форматы работы

Пензенские предприниматели смогли освоить новые форматы работы благодаря ограничительным мерам, которые действуют в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщил руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

«Многие отрасли, многие формы работы в связи с кризисом претерпели изменения. И у меня особая радость с одной стороны, а с другой - гордость за то, что многие предприниматели, которые сейчас внедрили новые форматы работы, в том числе, сделали это с нашей помощью», — признался герой программы.

По его словам, с начала действия ограничительных мер в Фонд поддержки предпринимательства стали обращаться бизнесмены, которые не представляли, как им работать в таких условиях.

«Ну, например, представители пекарен. Частные пекарни, которые в связи с падением спроса и запретом работы торговых точек прекратили свою деятельность, звонят и спрашивают: что нам делать? То же самое — частные кондитерские, которые крафтовую продукцию производят. Помимо консультации по антикризисной поддержке, мы им предложили, в том числе, продукты образовательного плана: а давайте посмотрим, в каких форматах может работать такой продовольственный малый бизнес, какие решения есть. Собственно, из-за их запросов мы и организовали двухэтапное обучение с привлечением федеральных, столичных спикеров, которые являются специалистами в построении бизнес-модели, и помогли нескольким предпринимателям организовать службу, во-первых, интернет-продажи, а, во-вторых, службу доставки, когда предприниматели уже до потребителя непосредственно свой товар поставляют. Вот эти предприниматели достаточно быстро возобновили свою деятельность», — рассказал Сергей Матюкин.

Он добавил, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, и проблемы бизнеса мотивируют работников фонда на разработку новых продуктов и новых мер господдержки для малого и среднего бизнеса.

«Предприниматели, которые к нам обращаются, высказывая свои проблемные ситуации, в том числе, показывают нам те ниши и те направления, которые для них востребованы. И по запросам предпринимателей мы очень оперативно в течение апреля разработали новую линейку продуктов Фонда поддержки предпринимательства, связанных с продвижением товаров и услуг в новых формах, по новым каналам и поддержкой выхода на новые рынки, на новую географию сбыта», — отметил герой программы.

По его словам, это услуга софинансирования затрат на популяризацию товара: продвижение в рамках рекламно-информационных кампаний, создание или модернизацию сайта, продвижение продукции в социальных сетях, продвижение продукции на маркет-плейсах.

«И связанную с этим услугу также запустили: это сертификация товаров и услуг, с помощью которых предприниматели могут выйти на новых заказчиков, на новые рынки сбыта. Вот эти два продукта мы запустили в очень быстрых условиях для того, чтобы сразу помочь предпринимателям перестроить их бизнес с помощью инструментов господдержки», — подчеркнул руководитель Фонда поддержки предпринимателей.

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