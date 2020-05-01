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28.05.2020г.
Благодаря коронавирусу пензенский бизнес смог освоить новые форматы работы

Благодаря коронавирусу пензенский бизнес смог освоить новые форматы работы

Чт, 28.05.20 12:27
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Пензенские предприниматели смогли освоить новые форматы работы благодаря ограничительным мерам, которые действуют в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» сообщил руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

«Многие отрасли, многие формы работы в связи с кризисом претерпели изменения. И у меня особая радость с одной стороны, а с другой - гордость за то, что многие предприниматели, которые сейчас внедрили новые форматы работы, в том числе, сделали это с нашей помощью», — признался герой программы.

По его словам, с начала действия ограничительных мер в Фонд поддержки предпринимательства стали обращаться бизнесмены, которые не представляли, как им работать в таких условиях.

«Ну, например, представители пекарен. Частные пекарни, которые в связи с падением спроса и запретом работы торговых точек прекратили свою деятельность, звонят и спрашивают: что нам делать? То же самое — частные кондитерские, которые крафтовую продукцию производят. Помимо консультации по антикризисной поддержке, мы им предложили, в том числе, продукты образовательного плана: а давайте посмотрим, в каких форматах может работать такой продовольственный малый бизнес, какие решения есть. Собственно, из-за их запросов мы и организовали двухэтапное обучение с привлечением федеральных, столичных спикеров, которые являются специалистами в построении бизнес-модели, и помогли нескольким предпринимателям организовать службу, во-первых, интернет-продажи, а, во-вторых, службу доставки, когда предприниматели уже до потребителя непосредственно свой товар поставляют. Вот эти предприниматели достаточно быстро возобновили свою деятельность», — рассказал Сергей Матюкин.

Он добавил, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, и проблемы бизнеса мотивируют работников фонда на разработку новых продуктов и новых мер господдержки для малого и среднего бизнеса.

«Предприниматели, которые к нам обращаются, высказывая свои проблемные ситуации, в том числе, показывают нам те ниши и те направления, которые для них востребованы. И по запросам предпринимателей мы очень оперативно в течение апреля разработали новую линейку продуктов Фонда поддержки предпринимательства, связанных с продвижением товаров и услуг в новых формах, по новым каналам и поддержкой выхода на новые рынки, на новую географию сбыта», — отметил герой программы.

По его словам, это услуга софинансирования затрат на популяризацию товара: продвижение в рамках рекламно-информационных кампаний, создание или модернизацию сайта, продвижение продукции в социальных сетях, продвижение продукции на маркет-плейсах.

«И связанную с этим услугу также запустили: это сертификация товаров и услуг, с помощью которых предприниматели могут выйти на новых заказчиков, на новые рынки сбыта. Вот эти два продукта мы запустили в очень быстрых условиях для того, чтобы сразу помочь предпринимателям перестроить их бизнес с помощью инструментов господдержки», — подчеркнул руководитель Фонда поддержки предпринимателей.

Посмотреть полный выпуск «Темы дня» с Сергеем Матюкиным можно ЗДЕСЬ.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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