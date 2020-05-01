В России для кинотеатров сформировали правила работы в новых условиях

В Роспотребнадзоре определили правила, по которым кинотеатры смогут работать во время неблагополучной эпидситуации. Зрителей в них предложили сажать в полутора метрах друг от друга. Фильмы придется смотреть в масках и перчатках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

Социальную дистанцию в полтора метра придется соблюдать также в очередях в кассу, в фойе и кинобаре. Последние закрывать не собираются, но торговлю в них предложили вести по возможности бесконтактным способом. В том числе, при помощи специальных автоматов.

Покупать билеты в кинотеатры любителям фильмов советуют через автоматы и мобильные приложения. В кассе лучше оплачивать их любым бесконтактным способом, по возможности, не используя наличные деньги.

Сеансы нужно будет начинать с разницей не менее 15 минут: таковы требования для кинотеатров, где не более шести залов. Там, где залов семь и больше, перерыв не должен быть меньше 10 минут.

Чтобы у входов в залы не скапливались люди, пускать зрителей придется не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Интервал между показами в одном и том же зале — минимум 30 минут. За это время помещение должны проветрить и убрать с дезинфицирующими средствами.

Выдавать 3D-очки можно только при условии их дезинфекции. Если они не упакованы, то зрителю придется выдать и дезинфицирующую салфетку. Когда конкретно начнут работать кинотеатры, пока не сообщается.