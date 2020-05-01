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28.05.2020г.
В России для кинотеатров сформировали правила работы в новых условиях

В России для кинотеатров сформировали правила работы в новых условиях

Чт, 28.05.20 12:20
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В Роспотребнадзоре определили правила, по которым кинотеатры смогут работать во время неблагополучной эпидситуации. Зрителей в них предложили сажать в полутора метрах друг от друга. Фильмы придется смотреть в масках и перчатках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство. 

Социальную дистанцию в полтора метра придется соблюдать также в очередях в кассу, в фойе и кинобаре. Последние закрывать не собираются, но торговлю в них предложили вести по возможности бесконтактным способом. В том числе, при помощи специальных автоматов.

Покупать билеты в кинотеатры любителям фильмов советуют через автоматы и мобильные приложения. В кассе лучше оплачивать их любым бесконтактным способом, по возможности, не используя наличные деньги.

Сеансы нужно будет начинать с разницей не менее 15 минут: таковы требования для кинотеатров, где не более шести залов. Там, где залов семь и больше, перерыв не должен быть меньше 10 минут.

Чтобы у входов в залы не скапливались люди, пускать зрителей придется не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Интервал между показами в одном и том же зале — минимум 30 минут. За это время помещение должны проветрить и убрать с дезинфицирующими средствами.

Выдавать 3D-очки можно только при условии их дезинфекции. Если они не упакованы, то зрителю придется выдать и дезинфицирующую салфетку. Когда конкретно начнут работать кинотеатры, пока не сообщается.

Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1085072/
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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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