Пензенец продолжил торговать наркотиками даже после задержания

Установлено, что летом прошлого года мужчина приобрел два грамма наркотиков и пропитал ими сухую растительную массу, часть которой употребил сам. Запрещенным веществом злоумышленник поделился со знакомым – ему наркотик он отдал в счет оплаты долга. А через три дня еще часть смеси он сбыл другому знакомому.

На следующий день после этого мужчину задержали правоохранители, которые нашли у него в сумке и кармане два свертка растительной массы. Хитрец пояснил, что хранил их для себя. Наркотики и телефон у него изъяли, однако злоумышленник не растерялся и в этот же день купил другой мобильник с чужой сим-картой, продолжив торговать. Так, он сбыл смесь еще одному знакомому.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, всех трех покупателей задержали в последствии осудили. Учитывая смягчающие обстоятельства, пензенцу назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.