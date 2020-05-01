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28.05.2020г.
В Татарстане трое братьев погибли в ДТП с фурой из Пензы

В Татарстане трое братьев погибли в ДТП с фурой из Пензы

Чт, 28.05.20 13:04
Просмотров: 435

30-летний житель Пензы стал участником страшной аварии со смертельным исходом в Татарстане.

ДТП произошло в половине первого часа ночи 28 мая на дороге «Казань-Ульяновск».

По предварительным данным, 26-летний водитель «ВАЗ-21214» – житель поселка Малые Мими Кайбицкого района - двигаясь со стороны Казани, выехал на встречку на большой скорости. Там «Нива» столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением пензенца, сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Татарстан.

В результате аварии водитель легковушки, а также два его брата 30 и 36 лет, которые сидели в салоне, погибли на месте происшествия.

Установлено, что татарстанец сел за руль, не имея водительского удостоверения. Он никогда его не получал. Также все мужчины в «Ниве» были не пристегнуты ремнями безопасности.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе это может привести к трагедии.
Источник фотографии: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20267568/
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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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