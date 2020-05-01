В Татарстане трое братьев погибли в ДТП с фурой из Пензы

30-летний житель Пензы стал участником страшной аварии со смертельным исходом в Татарстане.

ДТП произошло в половине первого часа ночи 28 мая на дороге «Казань-Ульяновск».

По предварительным данным, 26-летний водитель «ВАЗ-21214» – житель поселка Малые Мими Кайбицкого района - двигаясь со стороны Казани, выехал на встречку на большой скорости. Там «Нива» столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением пензенца, сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Татарстан.

В результате аварии водитель легковушки, а также два его брата 30 и 36 лет, которые сидели в салоне, погибли на месте происшествия.

Установлено, что татарстанец сел за руль, не имея водительского удостоверения. Он никогда его не получал. Также все мужчины в «Ниве» были не пристегнуты ремнями безопасности.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе это может привести к трагедии.