Губернатор по телефону поздравляет пензенских ветеранов с днем рождения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев звонит ветеранам Великой Отечественной войны в их день рождения.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ветеранов Великой Отечественной войны, к большому нашему сожалению, остается все меньше. Стараюсь найти возможность и лично поздравить наших героев с их днем рождения! Пообщаться об их боевом пути. Поблагодарить от всех жителей!» - сказал глава региона.

Ветеранов Великой Отечественной войны, к большому нашему сожалению, остаётся все меньше. Стараюсь найти возможность и лично поздравить наших героев с их Днём рождения! Пообщаться о их боевом пути. Поблагодарить от всех жителей! #75летПобеды #ГодПамятииСлавы #Спасибоветеранам pic.twitter.com/gX5tPFtW9B — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 28, 2020

Напомним, ранее Иван Белозерцев сообщал, что теперь будет лично поздравлять каждого пензенского ветерана Великой Отечественной войны по телефону. Пензенцы в комментариях отметили, что это отличная возможность продемонстрировать уважение.