В медучреждениях Пензенской области начали плановую вакцинацию детей

Так, прививать детей будут по вторникам и четвергам. По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галины Рожковой, посетить медучреждения жители смогут только строго по записи и при наличии маски.

«Мы возвращаемся к плановой иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. В первую очередь, это АКДС, то есть против коклюша, дифтерии, столбняка, а также против кори, краснухи, паротита», - пояснила она.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что плановая детская вакцинация была приостановлена из-за коронавирусной пандемии, за исключением прививок новорожденным в первые дни жизни.

Ранее информагенство писало о том, что с 28 мая в консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова возобновили плановый прием маленьких пациентов.