В Пензе поймали предполагаемых лжегазовиков

В Пензе задержали 11 человек, которых подозревают в мошенничестве. Они выманивали деньги у граждан под предлогом продажи газового оборудования. Против них возбудили уголовное дело.

По версии следствия, злоумышленники искали клиентов среди жильцов домов старой постройки.

Если они сталкивались с пожилыми людьми, то представлялись работниками организации по ремонту и обслуживанию газового оборудования. Незнакомцы находили предлоги, чтобы попасть внутрь квартиры. Затем они проводили манипуляции с установленными в жилище приборами газоснабжения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Негодяи врали пожилым пензенцам, говоря, что они обязательно должны иметь в квартире систему пожарной безопасности. Ее цена – от 12 до 30 тысяч рублей. Однако они убеждали, что эти деньги им вернут при выдачи следующей пенсии. Если же люди отказывались, то им угрожали отключением газоснабжения и штрафами.

Потерпевшими по делу признали 55 пензенцев от 59 до 84 лет. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.

«Задержаны 11 подозреваемых. Ими оказались двое жителей Пензы, а также приезжие из Вологодской, Ивановской областей и Республики Мордовия. Пятеро из них ранее привлекались к уголовной ответственности», - уточнили в пресс-службе.

Сейчас девять человек находятся под стражей, двое – под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.