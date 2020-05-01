Начальник управления ЖКХ, прибывший из Саранска, оценил размеры Пензы

«Город – это большая сила. Чем он больше – тем сильнее. Объективно, город изменился, то есть и в рамках реализации нацпроектов изменяется облик, огромное улучшение общественных территорий впечатляет и радует. Особенно когда я присутствовал в городе в прошлом году на 9 Мая – были празднования, и огромное впечатление произвело. Город большой, и как празднуют здесь 9 Мая – очень интересно», - рассказал Александр Юлин.
Он отметил, что каждый человек хочет жить в благоустроенном городе, а созданию комфортной среды способствует реализация нацпроектов.
«Акцент, в первую очередь, будет делаться на реализации нацпроектов. То, что реализуется за последние два года, я думаю, жителям города и приезжающим гостям очень видно. Мы будем продолжать эту работу: в этом году по программе «Комфортная среда» очень много запланировано – уже начались работы по двум дворовым территориям (всего их восемь), запланированы работы на Фонтанной площади», - сказал начальник управления.
По его словам, ведомство активно взаимодействует и с Гордумой, и уже к середине лета пензенцы ощутят результаты реализации программы по созданию комфортной среды.
Полный выпуск программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.