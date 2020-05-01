Начальник управления ЖКХ, прибывший из Саранска, оценил размеры Пензы

Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Юлин стал гостем очередного выпуска «Темы дня» (16+) на телеканале «Экспресс». Он рассказал, насколько Пенза, по его мнению, благоустроенный город, а также сообщил о том, как в городе реализуют нацпроекты.

«Город – это большая сила. Чем он больше – тем сильнее. Объективно, город изменился, то есть и в рамках реализации нацпроектов изменяется облик, огромное улучшение общественных территорий впечатляет и радует. Особенно когда я присутствовал в городе в прошлом году на 9 Мая – были празднования, и огромное впечатление произвело. Город большой, и как празднуют здесь 9 Мая – очень интересно», - рассказал Александр Юлин.

Он отметил, что каждый человек хочет жить в благоустроенном городе, а созданию комфортной среды способствует реализация нацпроектов.

«Акцент, в первую очередь, будет делаться на реализации нацпроектов. То, что реализуется за последние два года, я думаю, жителям города и приезжающим гостям очень видно. Мы будем продолжать эту работу: в этом году по программе «Комфортная среда» очень много запланировано – уже начались работы по двум дворовым территориям (всего их восемь), запланированы работы на Фонтанной площади», - сказал начальник управления.

По его словам, ведомство активно взаимодействует и с Гордумой, и уже к середине лета пензенцы ощутят результаты реализации программы по созданию комфортной среды.

Полный выпуск программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.