Пензенская область получила из федерального бюджета 758 млн рублей

По распоряжению правительства РФ, размер дотации составил 758 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального минфина, эта мера поможет сбалансировать бюджеты всех уровней области в условиях ухудшения экономической обстановки из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что деньги направили в регионы, где налоговые и неналоговые поступления на 1 мая были ниже, чем за два предыдущих года.

Всего Минфин РФ перечислил 100 млрд рублей 56 субъектам для компенсации снижения их доходов. Ее размер определили с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.