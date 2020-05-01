Пензенских школьников возили люди без психиатрического осмотра

В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверили, как в регионе соблюдается закон по организации перевозки детей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего было зафиксировано более 100 нарушений закона. Оказалось, что некоторые водители управляли автобусами без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, а также медосмотров. Кроме того, часть работников не проходила обязательные стажировки.

В трех школах Белинского района автобусы ездили без планового техобслуживания, а в школе Сердобского района ответственным за обеспечение безопасности был назначен человек без специальной аттестации.

Помимо этого, в Пензе и Кузнецке были нарушения при оборудовании проезжей части и пешеходных переходов возле школ.

В результате прокуроры внесли 60 представлений, 33 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, семь - к административной по постановлениям прокуроров, в суд направлено три иска.