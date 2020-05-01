В Рособрнадзоре посчитали дистанционную сдачу ЕГЭ невозможной

В России не смогут дистанционно провести Единый государственный экзамен в 2020 году. Отмечается, что для организации его сдачи нет необходимых технологий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на эфир «Эха Москвы».

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский подчеркнул, что это невозможно.

Пробный ЕГЭ без школьников запланирован на 29 и 30 мая. Он необходим, чтобы проверить, насколько система готова «к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах».

По расписанию, первой школьники будут сдавать географию, литературу и информатику. Затем ребят ждет ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, истории, физике, биологии письменная и устная часть экзамена по иностранному языку. Вторая волна ЕГЭ должна начаться 3 августа. Основной этап стартует 29 июня.