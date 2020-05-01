Более 15 тыс. пензенцев приняли участие в месячнике по благоустройству

Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Юлин в выпуске «Темы дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал, какая работа в городе была проведена в рамках месячника по благоустройству.

Отвечая на вопрос телеведущей Альбины Баишевой об итогах месячника, Александр Юлин подчеркнул: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

«То есть нужно начинать с людей. Давайте скажем открыто: люди, которые хотят жить в любимом городе и чувствовать себя комфортно, прежде всего, должны начинать с себя. В связи с введенным губернатором Иваном Белозерцевым режимом повышенной готовности мы не смогли привлечь многие силы, которые помогли бы провести работы в более короткий срок. Понятно, зимний период закончился, начался весенний - многие вещи просто открылись, какие-то были свалки. Но, в то же время, более 15000 человек приняли участие в уборке. В ежедневном режиме происходит опиловка деревьев. Я считаю, что работа проводится колоссальная», - рассказал начальник управления.

По его словам, за период месячника убрали более 2500 кубометров мусора. Сегодня в городе активизировали работу по подготовке зон отдыха к летнему периоду.

«Там идет уборка мусора и установка контейнеров. Есть, конечно, моменты, которые надо поправлять, то есть устанавливать урны, контейнерные площадки. В данном случае, я считаю, нужен индивидуальный подход к каждому моменту», - подчеркнул Александр Юлин.

Также в Пензе ведется работа по озеленению улиц. Более 5000 кв метров выделено под посадку деревьев и цветов, часть работы уже выполнили. В этом году в городе посадят более 1000 саженцев.

Полный выпуск программы доступен по ссылке.