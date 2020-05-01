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28.05.2020г.
Пензенские пограничники отметили профессиональный праздник

Пензенские пограничники отметили профессиональный праздник

Чт, 28.05.20 20:22
Просмотров: 69

28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничники - те, кто несет службу, а также кадровые офицеры и ветераны пограничных войск России и некоторых стран СНГ. В 2020 году его празднуют уже в 102-й раз. Отсчет идет с 28 мая 1918-го, когда Декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР. Немногие знают, что и Пенза когда-то была пограничной крепостью.

Пандемия не стала причиной отмены традиционной встречи пограничников. Как они признаются, им никогда не был страшен террор, а уж тем более коронавирус, но все же они соблюдают меры безопасности. В этот раз защитники границ решили отметить праздник не в полном составе, однако некоторые не смогли изменить традиции и привели с собой своих детей. Александр Бизиков пришел с 17-летним сыном. Он ежегодно брал его с собой на праздник с малых лет. Пример отца оказался заразительным - теперь сын готовится поступать в военное училище.

«Просто хочу продолжить традиции, стать военным, защищать Родину», - сказал Кирилл Бизиков.

«Также приходим 22 июня в 4:00, отдаем дань памяти пограничникам, погибшим в первые часы Великой Отечественной войны. Все это важно для патриотического воспитания молодежи», - рассказал Александр Бизиков.

Ветераны пограничных войск возложили цветы к памятнику основателю советской пограничной охраны Феликса Дзержинского и почтили память бойцов, которых уже нет в живых. Затем ровным строем отправились к памятнику пограничнику.

«Самое главное для пограничников – чтобы граница была на замке. Вы знаете, что в 1942 году вышел приказ «Ни шагу назад», а у них он был всегда. Это закон, за нами – страна, надежно стоят на страже России в зеленых фуражках ее сыновья», - сказал заместитель председателя совета ветеранов по работе с пограничниками управления ФСБ России по Пензенской области Василий Бизиков.

После бойцы отправились к памятнику Махалину, а затем в село Кижеватово, чтобы отдать дань памяти пензенским пограничникам - Героям Советского Союза. В следующий раз защитники границ встретятся 22 июня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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