Пензенские пограничники отметили профессиональный праздник

28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничники - те, кто несет службу, а также кадровые офицеры и ветераны пограничных войск России и некоторых стран СНГ. В 2020 году его празднуют уже в 102-й раз. Отсчет идет с 28 мая 1918-го, когда Декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР. Немногие знают, что и Пенза когда-то была пограничной крепостью.

Пандемия не стала причиной отмены традиционной встречи пограничников. Как они признаются, им никогда не был страшен террор, а уж тем более коронавирус, но все же они соблюдают меры безопасности. В этот раз защитники границ решили отметить праздник не в полном составе, однако некоторые не смогли изменить традиции и привели с собой своих детей. Александр Бизиков пришел с 17-летним сыном. Он ежегодно брал его с собой на праздник с малых лет. Пример отца оказался заразительным - теперь сын готовится поступать в военное училище.

«Просто хочу продолжить традиции, стать военным, защищать Родину», - сказал Кирилл Бизиков.

«Также приходим 22 июня в 4:00, отдаем дань памяти пограничникам, погибшим в первые часы Великой Отечественной войны. Все это важно для патриотического воспитания молодежи», - рассказал Александр Бизиков.

Ветераны пограничных войск возложили цветы к памятнику основателю советской пограничной охраны Феликса Дзержинского и почтили память бойцов, которых уже нет в живых. Затем ровным строем отправились к памятнику пограничнику.

«Самое главное для пограничников – чтобы граница была на замке. Вы знаете, что в 1942 году вышел приказ «Ни шагу назад», а у них он был всегда. Это закон, за нами – страна, надежно стоят на страже России в зеленых фуражках ее сыновья», - сказал заместитель председателя совета ветеранов по работе с пограничниками управления ФСБ России по Пензенской области Василий Бизиков.

После бойцы отправились к памятнику Махалину, а затем в село Кижеватово, чтобы отдать дань памяти пензенским пограничникам - Героям Советского Союза. В следующий раз защитники границ встретятся 22 июня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.