Жители Пензы жалуются на свои управляющие компании

Пензенцы недовольны работой своих управляющих компаний. Режим самоизоляции стал для них оправданием не проводить в домах текущий ремонт и не благоустраивать прилегающую территорию, хотя делать это не запрещено. В региональное управление Госжилстройтехинспекции практически ежедневно поступают жалобы на бездействие обслуживающих организаций, однако сейчас не просто наказать недобросовестные управляйки.

Испорченный ремонт и сломанная проводка стали последствиями сильных дождей. Так пострадали практически все собственники квартир на верхних этажах в доме №33 по улице Кижеватова. Причина - в прохудившейся крыше. По словам жильцов, эти проблемы начались еще в 90-х. Говорят, с тех пор они ежегодно требуют ремонта.

«Совсем не хотят работать. С каким вопросом мы бы не обращались, пока до прокуратуры, судов не дойдешь, они не шевелятся», - сказала жительница дома №33 по улице Кижеватова Роза Мигунова.

С начала пандемии управляйка не стала лучше работать. Пензенцы долго пытались добиться санобработки подъездов. В итоге дезинфекцию все-таки провели.

«Один раз за три месяца. Вчера пришли и только подмели сухим веником», - рассказала жительница дома №33 по улице Кижеватова Любовь Плешакова.

Вирус стал угрозой не только здоровью людей, но также их финансовому положению, поэтому контроль над управляйками, как над субъектами малого бизнеса, смягчили. До конца 2020 года Госжилстройтехинспекция может проводить проверки управляек только при наличии фактов причинения угрозы жизни или здоровью жильцов многоквартирного дома. Наказать недобросовестные обслуживающие организации могут только через прокуратуру.

«Требования в федеральном законодательстве как были, так и остаются, поэтому управляющие компании должны надлежащим образом содержать многоквартирные дома, тем более, что они собирают за это денежные средства», - сказал и. о. главного государственного жилищного инспектора Пензенской области Александр Киндаев.

Пока что через прокуратуру предписания получили 15 управляющих организаций. Сейчас решается вопрос об административном наказании. Штраф на должностных лиц составляет от 50 тысяч рублей, но во время пандемии такие взыскания выписывать будут только в самом крайнем случае.

Если у вас накопилось слишком много жалоб на управляющую компанию и проблемы никак не решаются, стоит сменить старую управляйку на новую. Так рекомендуют и в управлении Госжилстройтехинспекции. Этот вопрос решают жильцы на общем собрании. Проголосовать должны не менее половины собственников квартир в доме. Именно так поступили жители дома №156 по улице Калинина.

Там было много проблем со старой управляйкой: несколько лет крышу и фасад дома не ремонтировали, во дворе и подъездах убирали редко. В новую управляющую компанию жильцы перешли с 1 мая. Говорят, после этого их многоэтажка и прилегающая к ней территория сразу преобразились.

«Спилили тополя, покрыли крышу, где протекало, заделывают швы, облагородили весь двор, скосили все. Мы довольны», - рассказала жительница дома №156 по улице Калинина Нина Афанасенко.

Все же отрицательных примеров больше. Жалобы на управляйки от жильцов многоэтажек поступают в Госжилстройтехинспекцию почти каждый день. Все недобросовестные организации берут на карандаш. После пандемии их ждут тщательные проверки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.