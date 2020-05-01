Белозерцев о «Дизеле»: Надо повышать квалификацию тренеров

В пресс-центре правительства региона напомнили, что в прошедшем сезоне «Дизель» выступал в чемпионате Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути. По итогам клуб занял восьмое место в «Конференции 1», где участвовало 18 команд. Впервые за последние пять лет пензенская команда вышла в плей-офф.

Губернатор оценил игру пензенцев в прошедшем сезоне и отметил, что «Дизель» показал более профессиональную игру, чем в предыдущие годы.



«В сезоне 2019-2020 годов сработали лучше, чем в предыдущем сезоне, вышли в плей-офф. В целом играли неплохо. Недорабатываем, как всегда, на старте, надо делать соответствующие выводы, повышать уровень квалификации тренерского состава», - сказал он.

Иван Белозерцев поручил должностным лицам подготовить предложения по обучению специалистов и использованию успешного опыта проведения тренировок хоккеистов в других регионах.

«Надо побеждать, бороться за первое место еще более активно. Повышать посещаемость хоккейных матчей», - подчеркнул глава региона.

Также участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с организацией подготовительной работы к следующему хоккейному сезону.