В Пензенской области снизилась смертность от коронавируса

В Пензенской области за неделю снизилась смертность зараженных Covid-19 местных жителей. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Так, летальность в регионе снизилась с 0,93% до 0,82%. По этому показателю Пензенская область переместилась на пятое место в Приволжском федеральном округе. Неделю назад она была на третьей строчке.

Теперь тройка регионов с самой высокой летальностью выглядит так:

1. Удмуртская Республика – 2,06% (583 заболели, 12 скончались);

2. Пермский край – 1,23% (1539 / 19);

3. Саратовская область – 1,17% (2746 / 32).

Во всех остальных областях округа летальность не превышает 1%.

«Уровень летальности в целом по ПФО - 0,75%. 35 889 выявленных случаев коронавируса, 268 пациентов скончались», - уточнил представитель ИЦК Николай Евдокимов.

Напомним, по данным на 28 мая, в Пензенской области зафиксировано 2066 случаев заболевания коронавирусом, из них новых – 86. Умерло 17 человек, выздоровело – 1581.