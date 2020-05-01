Для юных пензенцев в День защиты детей подготовили онлайн-программу

Так, 1 июня в течение всего дня школьники онлайн смогут поучаствовать в мастер-классах, физкультурно-оздоровительных тренировках, познавательных играх, а также посоревноваться в исполнении любимых детских песен, чтении стихотворений и отрывков из произведений детских классиков, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Помимо этого, ребята смогут принять участие в региональном челлендже (0+). Для этого им нужно будет записать видео с выразительном чтением стихов или отрывков из произведений детских отечественных классиков, исполнить песни и выложить созданные контенты в соцсети с хэштегом акции #АМЫИЗПЕНЗЫДЕТИ.

Подробное расписание программ можно посмотреть здесь. Мероприятия будут проходить на интернет-платформах «ВКонтакте», Instagram, Zoom и Google.