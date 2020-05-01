Собственники аварийного дома в Пензе беспокоятся о сроках расселения

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в 2014 году многоквартирный дом по ул. Богданова, 12б признали аварийным, а в конце прошлого в здании вспыхнул пожар, из-за чего две семьи переехали в маневренный фонд, а две другие отказались. Собственники квартир обратились в мэрию, так как их беспокоил срок расселения - согласно очередности это конец 2023 года. Замглавы администрации города Виталий Макаров пояснил, что новые квадратные метры жильцы могут получить раньше.

«Сейчас рассматривается возможность увеличения финансирования из федерального бюджета, направляемого на реализацию муниципальных программ переселения граждан. Если правительством РФ будет принято такое решение, сроки могут сократиться», - отметил он.

Замглавы подчеркнул, что расселение домов ведется в соответствии с очередностью признания их аварийными.

В пресс-службе мэрии уточнили, что дом на ул. Богданова,12б вошел в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы», а всего в нее включены 86 многоквартирных домов, в которых проживает 3 448 человек.