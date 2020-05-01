В Каменке обнаружили очаг бешенства

На сайте правительства Пензенской области опубликовано постановление, согласно которому устанавливается карантин на одной из улиц Каменки.

На территории подворья по ул. Светлой нашли очаг по бешенству. Из-за этого на всю улицу наложили карантин, срок его действия – два месяца. Готов план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучном пункте.

«Рекомендовать руководителю органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен неблагополучный пункт, принять участие в исполнении данного плана», - говорится в документе.

Представление об отмене карантина должно будет внести управление ветеринарии региона.