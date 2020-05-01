Член совета при президенте дал ответ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод 28 мая в ходе онлайн-конференции ТАСС ответил на вопрос журналистов о том, когда станет известна дата проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Аналогичный вопрос в чат онлайн-конференции направили представители нескольких СМИ.

«Мы можем только предполагать и смотрим на то, что появляется в информационном пространстве. В частности, одно из информагентств озвучивало даты – 1, 8 июля. Исходя из текущих событий, мы видим, что, например, в Москве режим самоизоляции постепенно становится более гуманным и лояльным. С 1 июня откроются торговые точки, увеличится возможность людей для прогулок, занятий спортом. И тот резкий взлет заболеваемости удалось остановить благодаря усилиям медиков и сохранению режима самоизоляции.

В других регионах тоже этот режим постепенно снижается. В то же время, есть и регионы достаточно тревожные, на которые обращает внимание правительство, куда направляют дополнительные кадровые ресурсы здравоохранения и других ведомств. Это Дагестан, Адыгея, Калмыкия – там на небольшое население уже около 1000 заболевших, это высокий процент, и при назначении голосования нужно все эти моменты учитывать», - подчеркнул Александр Брод.

Он выразил надежду на то, что эксперты дадут правильные рекомендации исполнительной и законодательной власти, и они будут учтены.

Напомним, в Законодательных Собраниях всех регионов страны, в том числе Пензенской области, уже поддержали поправки в Конституцию РФ, внесение которых инициировал президент. 25 марта Владимир Путин в ходе обращения к гражданам сообщил, что дата голосования по вопросу внесения поправок будет перенесена на неопределенное время.