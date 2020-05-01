Пензенские полицейские пресекли деятельность лжегазовиков

В Пензе задержали группу лиц, которая под видом работников газовой службы навязывали пожилым жильцам квартир оборудование стоимостью несколько тысяч рублей. Если хозяева не соглашались, им грозили административной ответственностью и крупными штрафами. Теперь отвечать придется самим псевдогазовикам, правда, уже по статье из Уголовного кодекса.

Сами привыкшие работать незваными визитерами, работники офиса явно не ожидали к себе гостей, тем более в погонах, поэтому и не успели уничтожить ни документы, ни наглядные пособия. Все материалы в последующем будут использованы в качестве доказательств по делу.

В продажу шли самые разные комплекты, в основном, - анализаторы утечки бытового газа за 6000 рублей. Чтобы было проще навязать дорогостоящий прибор, злоумышленники работали, в основном, с пожилыми людьми. У полицейских есть данные, что газовые менеджеры вынудили купить свою продукцию почти 60 пенсионеров.

«Они представлялись работниками специализированной организации, осуществляющей ремонт и обслуживание газового оборудования, с которым проводили манипуляции, в целях измерения показателей, либо осмотр», - прокомментировала следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Если хозяин не желал тратиться на сомнительный товар, псевдогазовики, ссылаясь на некое постановление правительства, начинали его пугать крупными штрафами.

Примечательно, что задержанные действовали не только в Пензе, но и в соседних городах - Сызрани и Балаково. Всего в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» задержано 11 подозреваемых. Среди них - жители Пензенской, Вологодской, Ивановской областей и Республики Мордовия. Некоторые ранее уже были судимы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.