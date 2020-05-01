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29.05.2020г.
Пензенские полицейские пресекли деятельность лжегазовиков

Пензенские полицейские пресекли деятельность лжегазовиков

Пт, 29.05.20 06:34
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В Пензе задержали группу лиц, которая под видом работников газовой службы навязывали пожилым жильцам квартир оборудование стоимостью несколько тысяч рублей. Если хозяева не соглашались, им грозили административной ответственностью и крупными штрафами. Теперь отвечать придется самим псевдогазовикам, правда, уже по статье из Уголовного кодекса.

Сами привыкшие работать незваными визитерами, работники офиса явно не ожидали к себе гостей, тем более в погонах, поэтому и не успели уничтожить ни документы, ни наглядные пособия. Все материалы в последующем будут использованы в качестве доказательств по делу.

В продажу шли самые разные комплекты, в основном, - анализаторы утечки бытового газа за 6000 рублей. Чтобы было проще навязать дорогостоящий прибор, злоумышленники работали, в основном, с пожилыми людьми. У полицейских есть данные, что газовые менеджеры вынудили купить свою продукцию почти 60 пенсионеров.

«Они представлялись работниками специализированной организации, осуществляющей ремонт и обслуживание газового оборудования, с которым проводили манипуляции, в целях измерения показателей, либо осмотр», - прокомментировала следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Если хозяин не желал тратиться на сомнительный товар, псевдогазовики, ссылаясь на некое постановление правительства, начинали его пугать крупными штрафами.

Примечательно, что задержанные действовали не только в Пензе, но и в соседних городах - Сызрани и Балаково. Всего в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» задержано 11 подозреваемых. Среди них - жители Пензенской, Вологодской, Ивановской областей и Республики Мордовия. Некоторые ранее уже были судимы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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