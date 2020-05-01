В РЖД сообщили об отмене соцдистанции при рассадке пассажиров

Как пишет РИА Новости, ранее билеты продавались с учетом дистанции, однако с 29 мая их можно купить на любое место. Представители РЖД подтвердили снятие данного ограничения.

Отмечается, что Минтранс РФ опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации для различных видов транспорта, но в документе не прописана дистанционная рассадка пассажиров в поездах. Однако некоторые ограничения еще имеют место быть: сотрудники транспорта должны визуально контролировать состояние здоровья пассажиров при посадке в поезд, измерять им температуру дважды в сутки, а также проводить влажную уборку в вагонах не реже двух раз в сутки с дезинфекцией всех ручек, уборку туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз в сутки. Журналами в поезде пользоваться запрещено.

Напомним, по состоянию на 28 мая в стране выявили 379 051 заболевших, за последние сутки – 8 371. В Пензенской области коронавирус подтвердился у 2066 человек, прирост в сутки составил 86 случаев.