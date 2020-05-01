В Пензе обнаружили гнездо птицы из Красной книги

Гнездо обнаружили в мае. В момент обследования там сидели два оперившихся птенца. Об этом сообщили в пресс-службе минлесхоза области.

Данный вид птиц считается очень редким, он занесен, в том числе, в Красную книгу России. За незаконную добычу орлана-белохвоста грозит штраф в 100 тысяч рублей, за их уничтожение также может наступить уголовная ответственность.

Специалисты отмечают, что орланы-белохвосты являются самыми крупными хищниками, гнездящимися на территории региона. В начале XX века эти птицы не встречались в области, а после создания Сурского водохранилища стали отмечаться ежегодно. Однако лишь в 2000 году был зафиксирован факт их гнездования.





