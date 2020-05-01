Поправки к Конституции одобряет более 50% россиян – член совета при президенте

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод 28 мая в ходе онлайн-конференции ТАСС рассказал о том, как идет подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию в текущей эпидситуации.

По его словам, подготовка к голосованию, несмотря на пандемию, не прекращалась, она ведется в онлайн-режиме.

«Наши коллеги - профильные НКО, Общественная палата, уполномоченный по правам человека практически ежедневно в онлайн-режиме выходят на связь с наблюдателями, проводится серьезная учеба, готовятся экспертные материалы», - рассказал Александр Брод.

По его словам, интерес к поправкам в Конституцию по состоянию на конец апреля – начало мая разделяло более половины россиян, это подтверждают результаты соцопросов.

«Есть данные социологических опросов ВЦИОМ, данные на 27 апреля, есть и опрос «Левада-центра» на начало мая. Они показывают, что интерес к поправкам, одобрение поправок разделяет практически более половины наших сограждан. «Левада-центр», который позиционирует себя как неангажированная структура, показывает, что число россиян, которые готовы поддержать поправки, увеличилось за месяц с 40 до 47%, о желании прийти на участки заявили 65% участников опроса вместо 54% (такие данные были на конец марта). Доля тех, кто проголосовал бы против, сократилась до 31%», - пояснил спикер онлайн-конференции.

Он отметил, что при подготовке к голосованию, пока не внедрили вакцину от коронавируса, необходимо думать о безопасности и сохранении здоровья граждан.

«Поэтому тема средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции, различных форм голосования, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки, - это все по-прежнему актуально. Мы ждем указа президента о назначении даты голосования, понимаем, что меры должны быть очень выверенными, с учетом рекомендаций эпидемиологов, вирусологов. Думаю, мы сразу же активно включимся в работу», - высказался член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, в Законодательных Собраниях всех регионов страны, в том числе Пензенской области, уже поддержали поправки в Конституцию РФ, внесение которых инициировал президент. 25 марта Владимир Путин в ходе обращения к гражданам сообщил, что дата голосования по вопросу внесения поправок будет перенесена на неопределенное время.