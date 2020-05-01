Пензячка взяла деньги в кредит и тут же перечислила их мошенникам

Пенсионерка сообщила, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Разговор проходил по стандартной схеме мошенников: звонившая предупредила о подозрительных операциях с картой. Более того, она заверила пензячку, что ей одобрили кредит в 150 тысяч рублей, но, чтобы сохранить деньги, надо перевести их на резервные счета.

«Следуя указаниям незнакомки, жительница Пензы получила в кассе отделения банка указанную сумму и перевела ее по указанным реквизитам», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя верить подобным сообщениям. Настоящие сотрудники банка не будут говорить о подозрительных операциях, так делают только мошенники. Тем более, не нужно брать кредиты и перечислять деньги по указаниям незнакомцев.