На улице Кольцова спиленные деревья могу стать причиной пожара

В Пензе до сих пор разбираются с последствиями апрельской непогоды. В частности, речь идет об участке, расположенном в Октябрьском районе рядом с железнодорожной линией. На улице Кольцова во время снегопада повалило деревья. Их спилили, но только почему-то не торопятся убирать.

Обычно такую картину можно наблюдать на окраине города или в труднодоступных местах, но валежник, вперемешку с мусором, расположился буквально в шаге сразу от двух дорог - оживленной объездной автомобильной на улице Кольцова и железнодорожной ветки. Трава скрыла часть срубленных и поваленных деревьев, но спрятать все, увы, не удалось.

Прилегающая территория относится к так называемой полосе отвода железной дороги. Оставлять сухостойные деревья и кустарники возле нее и в охранных зонах линий нельзя, как и копить порубочные остатки. Это прописано в постановлении правительства России о мерах противопожарного режима.

Срубленные деревья и сухостой в таком виде выглядят не только не эстетично, но и представляют особую опасность. В сухую жаркую погоду брошенный окурок может стать причиной большого пожара.

Сколько еще валежник пробудет на этом участке - неизвестно. Почему правила не соблюдаются, съемочная группа телеканала «Экспресс» решила выяснить в филиале Куйбышевской железной дороги в Пензе. Запрос был направлен специалистам 18 мая, но до сих пор ответа так и не последовало. Журналисты продолжат следить за развитием ситуации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.