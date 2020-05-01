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29.05.2020г.
На улице Кольцова спиленные деревья могу стать причиной пожара

На улице Кольцова спиленные деревья могу стать причиной пожара

Пт, 29.05.20 02:28
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В Пензе до сих пор разбираются с последствиями апрельской непогоды. В частности, речь идет об участке, расположенном в Октябрьском районе рядом с железнодорожной линией. На улице Кольцова во время снегопада повалило деревья. Их спилили, но только почему-то не торопятся убирать.

Обычно такую картину можно наблюдать на окраине города или в труднодоступных местах, но валежник, вперемешку с мусором, расположился буквально в шаге сразу от двух дорог - оживленной объездной автомобильной на улице Кольцова и железнодорожной ветки. Трава скрыла часть срубленных и поваленных деревьев, но спрятать все, увы, не удалось.

Прилегающая территория относится к так называемой полосе отвода железной дороги. Оставлять сухостойные деревья и кустарники возле нее и в охранных зонах линий нельзя, как и копить порубочные остатки. Это прописано в постановлении правительства России о мерах противопожарного режима.

Срубленные деревья и сухостой в таком виде выглядят не только не эстетично, но и представляют особую опасность. В сухую жаркую погоду брошенный окурок может стать причиной большого пожара.

Сколько еще валежник пробудет на этом участке - неизвестно. Почему правила не соблюдаются, съемочная группа телеканала «Экспресс» решила выяснить в филиале Куйбышевской железной дороги в Пензе. Запрос был направлен специалистам 18 мая, но до сих пор ответа так и не последовало. Журналисты продолжат следить за развитием ситуации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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