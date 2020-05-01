Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем пограничника

28 мая в стране отмечается День пограничника. Председатель Законодательного Собрания Пензенской области поздравил причастных к этому празднику.

«Сегодня праздник отмечают солдаты и офицеры, которые защищают рубежи нашей страны, с честью выполняют служебный долг и свято хранят верность присяге. Мы по праву гордимся славными страницами истории и чтим тех, кто проявил героизм в годы Великой Отечественной войны, выражаем признательность тем, кто продолжает традиции старших товарищей, приумножает ратное мастерство и боевую мощь России.

В пограничных войсках служит немало уроженцев Пензенской области, которые демонстрируют прекрасную физическую и моральную подготовку, стойкость духа и силу воли, являясь достойным примером для будущих защитников Отечества», - говорится в поздравлении.

Валерий Лидин поблагодарил за терпение и понимание не только военнослужащих, но и их родных и близких. Он пожелал пограничникам здоровья, счастья, благополучия и весомых успехов на благо Родины, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.