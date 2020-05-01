Губернатор провел встречу с представителями «Дизеля»

Иван Белозерцев оценил результаты спортивного сезона и отметил, что команда показала более профессиональную игру, чем на предшествующих этапах. Напомним, что в прошедшем сезоне «Дизель» выступал в чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути», по итогам которого «желто-синие» заняли восьмое место в «Конференции 1», где участвовало 18 команд. Впервые за последние пять лет пензенцы вышли в плей-офф.

В завершившемся сезоне она провела 54 матча, в которых набрала 61 очко. В основное время ХК «Дизель» одерживал победы в 23 матчах, еще два были выиграны в овертайме или серии буллитов.

«Желаю, чтобы у нас были хорошая сбалансированная команда, чтобы она играла более эффективно, чтобы было больше побед, чтобы обязательно вышла в плей-офф и боролась за первое место, или хотя бы закрепилась в тройке - такая задача, но стремиться к «золоту», - сказал глава региона.

Также участники встречи обсудили подготовку к следующему хоккейному сезону 2020-2021 годов. Губернатор отметил, что сейчас необходимо сделать упор на повышение профессионального уровня тренерского состава, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.