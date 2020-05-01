Лидин направил поздравительную телеграмму в честь 100-летия Татарстана

Валерий Лидин поздравил население региона со 100-летием со дня образования республики.

«Татарстан сегодня – успешный, устремленный в будущее многонациональный и многоконфессиональный регион, который вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, сохранение мира и стабильности страны, укрепление нашего Отечества», - сказал спикер регионального парламента.

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области он пожелал жителям Татарстана здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя процветания республики.

В пресс-службе регионального ЗакСобра напомнили, что 100 лет назад был принят декрет об образовании Татарской республики. Специалисты отмечают, что документ стал важной вехой в национально-государственном самоопределении татарского народа, открыл дорогу экономическому и культурному развитию региона.