Сотрудник РАН предсказал консервацию аэропорта Пензы

На сайте газеты « Ведомости » опубликовали материал заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилла Янкова о возможных последствиях пандемии. В частности, он предположил, что аэропорты нескольких городов (в том числе - Пензы) придется законсервировать.

«Целесообразно будет заморозить и строительство, и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры. Несколько аэропортов, в основном, в европейской части России (Брянск, Курск, Пенза, Саранск и т. п.), скорее всего, придется законсервировать. Та же участь может постичь и только что построенный аэропорт Тобольска», - считает ученый.

Также Кирилл Янков отметил, что ключевым фактором передвижения станет социальная дистанция. Для многих станет неприемлемым сидеть или стоять в транспорте с незнакомцами, самым безопасным видом транспорта станет автомобиль. Таким образом, больше людей пересядет в личные авто, а стояние в пробках станет предпочтительнее толпы в метро.

Еще одной важной особенностью поведения, по словам сотрудника РАН, станет отказ россиян от планирования путешествий заранее: память о том, как пандемия отменила планы на отпуск, надолго оставит след. Дальние поездки, отмечает Кирилл Янков, будут планировать за пару недель – месяц, а не за полгода.

Ранее информагентство рассказывало о том, как в аэропорту Пензы борются с распространением коронавируса.