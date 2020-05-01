В Пензенской области от клещей пострадали две сотни детей

В Пензенской области с марта начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о количестве людей, пострадавших от их укусов.

По данным пресс-службы ведомства, по статистике на 28 мая, за помощью медиков обратились 558 жителей региона, среди которых 200 детей. По сравнению с показателями прошлой недели, количество пострадавших выросло на 139 человек. Всего на зараженность возбудителями ИКБ специалисты исследовали 475 снятых клещей - в 15,2% из них был найден боррелиоз.

В ведомстве сообщили, что с января по апрель у 17 человек из Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы нашли заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Все пострадавшие заразились в прошлом году.

Уточняется, что территория региона неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Против заболевания вакцинируют жителей, занятых в сферах риска заражения: строительной, заготовительной, промысловой, геологической и других. С начала эпидсезона привито пять человек.