Жители региона могут заключить договор с «ТНС энерго Пенза» онлайн

ООО «ТНС энерго Пенза» расширяет и совершенствует функционал своего официального сайта , который позволяет получать большинство услуг, касающихся энергоснабжения, не выходя из дома.

В разделе «Напишите нам» запустили новую форму обращения по теме «Заключение договора/Оформление лицевого счета». Ей могут воспользоваться как действующие клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии, так и новые.

Заполнить заявку просто. Клиенту достаточно лишь ввести данные в соответствующие поля и прикрепить копии требующихся документов, список которых также предоставляется в процессе заполнения формы.

После отправки обращение поступит в энергосбытовую компанию, а на указанный адрес электронной почты будут приходить уведомления, позволяющие потребителю следить за ходом работы над его заявкой.

Нововведением с момента запуска в эксплуатацию в мае текущего года уже успешно воспользовались десятки жителей областного центра и региона. В ООО «ТНС энерго Пенза» уверены, что автоматизация процесса позволит сделать заключение договора и оформление лицевого счета более быстрыми и комфортными в первую очередь для самих потребителей.