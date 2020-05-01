В Пензе на подрядчика завели дело после проведенного капремонта

В Пензе возбудили уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта. К этому привела прокурорская проверка.

Установлено, что из средств спецсчета на капитальный ремонт собственниками жилых помещений дома №17а по ул. Рахманинова было оплачено проведение организацией капремонта инженерных систем горячего водоснабжения в подвале. На это ушло 325 тысяч рублей.

«Представитель собственников помещений дома 4 июня 2018 года подписал акт о приемке выполненных подрядчиком работ на указанную сумму», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки оказалось, что фактически объем работ был меньше указанного в расчете и акте приемки. В итоге в отношении подрядчика возбудили уголовное дело.