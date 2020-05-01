Валерий Лидин отмечает юбилей

29 мая председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отмечает день рождения. Ему исполняется 65 лет.

С праздником Валерия Кузьмича поздравляют депутаты, однопартийцы, общественники, представители средств массовой информации. Редакция ИА «Пенза-Пресс» и весь медиахолдинг «Экспресс» желают спикеру областного парламента крепкого здоровья, счастья, успешной работы на благо региона!

Валерий Лидин родился в селе Бояровка Башмаковского района Пензенской области. Он начал трудовую деятельность в совхозе «Вперед», в 1985 году избирался депутатом Пензенского районного Совета народных депутатов, в 1987-м - депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов. С 1994 по 2004 годы работал руководителем аппарата ЗакСобрания Пензенской области, был депутатом парламента третьего и четвертого созывов. Работал в должностях зампредседателя, первого зампредседателя законодательного органа.

С 25 мая 2015 года был назначен и.о. председателя Законодательного Собрания, затем – врио. В должности Валерия Кузьмича утвердили 11 августа того же года.

Валерий Лидин также входит в состав президиума ЗакСобрания Пензенской области и фракции «Единая Россия».

Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту Совета Федерации ФС РФ, Почетный знак СовФеда «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетный знак Госдумы Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетную грамоту Госдумы Федерального Собрания, имеет благодарственное письмо президента.

Напомним, в прошлом году информагентство делало большой материал с Валерием Лидиным: председатель ЗакСобрания устроил для читателей «Пенза-Пресс» виртуальную экскурсию по зданию парламента. Почитать его можно ЗДЕСЬ.