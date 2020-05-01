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29.05.2020г.
Валерий Лидин отмечает юбилей

Валерий Лидин отмечает юбилей

Пт, 29.05.20 09:01
Просмотров: 207

29 мая председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отмечает день рождения. Ему исполняется 65 лет.

С праздником Валерия Кузьмича поздравляют депутаты, однопартийцы, общественники, представители средств массовой информации. Редакция ИА «Пенза-Пресс» и весь медиахолдинг «Экспресс» желают спикеру областного парламента крепкого здоровья, счастья, успешной работы на благо региона!

Валерий Лидин родился в селе Бояровка Башмаковского района Пензенской области. Он начал трудовую деятельность в совхозе «Вперед», в 1985 году избирался депутатом Пензенского районного Совета народных депутатов, в 1987-м - депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов. С 1994 по 2004 годы работал руководителем аппарата ЗакСобрания Пензенской области, был депутатом парламента третьего и четвертого созывов. Работал в должностях зампредседателя, первого зампредседателя законодательного органа.

С 25 мая 2015 года был назначен и.о. председателя Законодательного Собрания, затем – врио. В должности Валерия Кузьмича утвердили 11 августа того же года.

Валерий Лидин также входит в состав президиума ЗакСобрания Пензенской области и фракции «Единая Россия».

Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту Совета Федерации ФС РФ, Почетный знак СовФеда «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетный знак Госдумы Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетную грамоту Госдумы Федерального Собрания, имеет благодарственное письмо президента.

Напомним, в прошлом году информагентство делало большой материал с Валерием Лидиным: председатель ЗакСобрания устроил для читателей «Пенза-Пресс» виртуальную экскурсию по зданию парламента. Почитать его можно ЗДЕСЬ.

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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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